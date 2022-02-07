Мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения Николая Дамдинова
10 февраля в Улан-Удэ состоится литературно-музыкальный вечер, посвящённый 90-летию со дня рождения народного поэта Бурятии Николая Гармаевича Дамдинова. Мероприятие пройдёт в национальной библиотеке РБ в рамках проекта «Сагаалганай уулзалганууд» (Сагаалганские встречи).
Поэт, прозаик, переводчик, драматург, классик бурятской литературы Николай Дамдинов — член Союза писателей СССР, лауреат государственной премии Бурятии, лауреат государственной премии России имени М. Горького, заслуженный работник культуры Бурятии и России. В течение многих лет он был председателем правления Союза писателей Бурятии. Избирался депутатом Верховного Совета Бурятии и СССР.
В вечере памяти поэта примут участие писатели, поэты, литературоведы, журналисты, артисты, учащиеся республиканского Бурятского национального лицея интерната №1, сотрудники национального музея РБ, воспитанники ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта, члены Союза писателей республики.
Вход в библиотеку осуществляется при наличии QR-кода, также при себе необходимо иметь паспорт. В библиотеке соблюдается масочный режим и социальная дистанция, сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ пройдёт вечер памяти поэта Бурятии
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