 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 февраля

06 февраля

Популярное

В Улан-Удэ пройдёт вечер памяти поэта Бурятии

В Улан-Удэ пройдёт вечер памяти поэта Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения Николая Дамдинова

10 февраля в Улан-Удэ состоится литературно-музыкальный вечер, посвящённый 90-летию со дня рождения народного поэта Бурятии Николая Гармаевича Дамдинова. Мероприятие пройдёт в национальной библиотеке РБ в рамках проекта «Сагаалганай уулзалганууд» (Сагаалганские встречи).

Поэт, прозаик, переводчик, драматург, классик бурятской литературы Николай Дамдинов — член Союза писателей СССР, лауреат государственной премии Бурятии, лауреат государственной премии России имени М. Горького, заслуженный работник культуры Бурятии и России. В течение многих лет он был председателем правления Союза писателей Бурятии. Избирался депутатом Верховного Совета Бурятии и СССР.

В вечере памяти поэта примут участие писатели, поэты, литературоведы, журналисты, артисты, учащиеся республиканского Бурятского национального лицея интерната №1, сотрудники национального музея РБ, воспитанники ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта, члены Союза писателей республики.

Вход в библиотеку осуществляется при наличии QR-кода, также при себе необходимо иметь паспорт. В библиотеке соблюдается масочный режим и социальная дистанция, сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия вечер памяти юбилей литература поэт библиотека поэзия Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии разыгрывают кубок по спортивному ориентированию
В Бурятии разыгрывают кубок по спортивному ориентированию
Общество, 07.02.2022
Очередной этап пройдёт в Мухоршибирском районе
В Усть-Ордынском округе проходит месячник бурятского языка
В Усть-Ордынском округе проходит месячник бурятского языка
Общество, 07.02.2022
К участию приглашаются дети и молодёжь
Более 300 детей сирот Бурятии не получают алименты
Более 300 детей сирот Бурятии не получают алименты
Общество, 07.02.2022
Сумма задолженности достигла 45 млрд рублей
Иркутская экоорганизация выпустила мультфильмы «Байкальские истории»
Иркутская экоорганизация выпустила мультфильмы «Байкальские истории»
Общество, 07.02.2022
Главными героями «Байкальских историй» стали мальчик Дима и нерпа Дуся
В Забайкалье впервые проведут уникальную операцию для новорождённого
В Забайкалье впервые проведут уникальную операцию для новорождённого
Общество, 07.02.2022
Руководить операцией будет главный детский хирург СФО
Сельчан Бурятии вовлекают в проект «Территории трезвости»
Сельчан Бурятии вовлекают в проект «Территории трезвости»
Общество, 07.02.2022
Активное участие принимают жители села Утата
В Бурятии росгвардейцы убрались в священном месте
В Бурятии росгвардейцы убрались в священном месте
Общество, 07.02.2022
Ламы Баунтовского дацана поблагодарили сотрудников вневедомственной охраны
В Бурятии проиндексируют ряд социальных выплат
В Бурятии проиндексируют ряд социальных выплат
Общество, 07.02.2022
Это затронет почти 110 тысяч граждан республики
Житель Бурятии, получивший донорскую почку: «Теперь могу побаловать себя кофе»
Житель Бурятии, получивший донорскую почку: «Теперь могу побаловать себя кофе»
Общество, 07.02.2022
Пациент, которому выполнили вторую в Бурятии трансплантацию почки, рассказал о себе
Жителям Бурятии напомнили выплатах по соцконтрактам
Жителям Бурятии напомнили выплатах по соцконтрактам
Общество, 07.02.2022
Для нуждающихся семей с детьми подготовили почти 360 млн руб
Студенты Бурятии пришли на помощь медикам
Студенты Бурятии пришли на помощь медикам
Общество, 07.02.2022
Учащиеся БГСХА и ВСГУТУ начали работу в качестве операторов колл-центров
Олимпийские куртки с Байкалом оценил американский Forbes
Олимпийские куртки с Байкалом оценил американский Forbes
Общество, 07.02.2022
Форму спортсменов из России назвали одной из самых стильных на Олимпиаде
Случаи высокого загрязнения воздуха зафиксированы в Бурятии
Случаи высокого загрязнения воздуха зафиксированы в Бурятии
Общество, 07.02.2022
В 2021 году количество зафиксированных в России случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха увеличилось на 23 процента

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^