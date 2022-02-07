Жителей Бурятии восхитил танец фигуристки на Байкале









Видео фигуристки выложили в местном паблике ves_ulan_ude_ Подписчики явно остались довольны увиденным.



«У меня аж мурашки по коже пробежались! Очень красиво», «Просто потрясающе!», «Тут прекрасно все», «Belissimo!!!», «Очень красивый танец на закате, и, тем более, на нашем Байкале» «Восхитительно!!!», - прокомментировали пользователи.



А саму Светлану Лизунову восхитил Байкал.



«Лёд Байкала - это что-то невероятное. Трещины, разные слои, пузыри метана и множество оттенков синего. Когда в первый раз сходишь с хивуса и встаёшь ногами на этот лёд, то в мгновение ока превращаешься в пятилетнего ребёнка. Дурачишься, носишься, валяешься, кувыркаешься и чувствуешь себя безумно счастливым. Честно, чувство просто непередаваемое», - пишет девушка на своей странице.









Она отмечает, что для фигуриста катание на самом большом катке в мире - это «вообще отдельный пункт в списке «Что нужно сделать за свою жизнь».



«Сразу отступает холод и появляются силы катать до тех пор, пока тебя силой не загонят в хивус, потому что: «Света, ну сколько можно, здесь -27, а ты в платье». И хотя лёд очень жесткий и не такой ровный, как мы привыкли, а коньки застревают в трещинах и надо их вытаскивать вместе с ногами, я в полном восторге. Искренне желаю каждому испытать эти эмоции», - поделилась фигуристка.



Российская фигуристка и тренер Светлана Лизунова поразила своей грацией жителей Бурятии. На днях девушка посетила Байкал и выложила на своей странице в Instagram несколько видео и фото. На них девушка занимается фигурным катанием прямо на льду озера. Красивые платья и музыка дополняют завораживающую картину природного пейзажа и сложного танца Светланы.