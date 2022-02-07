В Забайкалье из-за собак введён режим повышенной готовности

С начала года в Чите зарегистрировано 64 случая укусов собаками людей



В Забайкальском крае начал действовать режим повышенной готовности в связи с угрозой нападений безнадзорных животных на людей на территориях населённых пунктов. Соответствующее постановление за подписью губернатора региона вступило в силу 5 февраля.



Введение режима повышенной готовности призвано исключить пребывание на улицах городов и населённых пунктов безнадзорных животных, а также обеспечить приоритет безопасности жизни и здоровья человека. В частности, режим позволит контролировать запрет на кормление животных без владельцев, выгул собак без хозяев и препятствование отлову безнадзорных животных. Госветслужбе необходимо оперативно обеспечить работу временных приютов для животных, а также определить потребности для строительства постоянных. Органы местного самоуправления во взаимодействии с правоохранительными органами должны обеспечить безопасность людей.



- Причина объявленной повышенной готовности – крайне острая проблема угрозы нападений безнадзорных собак на человека. Проводимая в обязательном порядке после отлова стерилизация не снижает у собак инстинктов охраны территории и охраны добычи пищи, что подтверждается частыми случаями агрессии безнадзорных животных. Только с начала 2022 года в Чите зарегистрировано 64 случая укусов собаками людей. За весь 2021 год Роспотребнадзором на территории Забайкальского края зарегистрировано более 2,3 тысячи случаев собачьих покусов, из них 212 с опасной локализацией и 11 с множественными глубокими ранами, - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

