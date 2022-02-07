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В Усть-Ордынском округе проходит месячник бурятского языка

В Усть-Ордынском округе проходит месячник бурятского языка
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
К участию приглашаются дети и молодёжь

В Усть-Ордынском Бурятском округе со 2 февраля по 2 марта проходит окружной межмуниципальный месячник по бурятскому (родному) языку. Тематика мероприятия посвящена Году культурного наследия народов России. В этом году из-за эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, все конкурсные мероприятия пройдут в онлайн-режиме.

В рамках месячника в этом году все участники должны будут снять видеоролики на бурятском языке, которые оценят члены экспертной комиссии. Состоятся конкурсы колыбельных песен на родном языке «Улгындуун» («Колыбельная песня») среди воспитанников дошкольных образовательных организаций. Ученики 1-4 классов школ УОБО смогут посостязаться в изложении сказок «Төөдэйнабдар» («Бабушкин сундучок»). Литературная семейная эстафета «Түрэлүгэ» («Родное слово») пройдёт среди обучающихся 5-8 классов. Ученики 9-11 классов и студенты средних профессиональных образовательных организаций станут участниками виртуального тура в рамках конкурса презентаций «Край родной, воспетый…».

К участию в мероприятии приглашаются дети и молодёжь образовательных организаций, находящихся на территории Усть-Ордынского Бурятского округа. Месячник проводится в два этапа: муниципальный и окружной. Работы победителей районного уровня будут представлены на окружном этапе, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

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Усть-Ордынский Бурятский округ месячник бурятский язык образование дети молодежь

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