Спортсмен из Бурятии выиграл турнир по ММА

Боец одержал победу над противником из Таджикистана



Константин Подойницын из Бурятии стал победителем международного турнира по смешанным единоборствам лиги OPEN FC 17. Соревнования впервые прошло в Барнауле. Единогласным решением судей спортсмен одержал победу над Джумабеком Гаюровым из Таджикистана.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, OPEN Fighting Championship – это профессиональная ММА-лига, которая объединяет спортсменов со всего мира, в том числе профессионалов из Бурятии.



- Благодарю всех за поддержку! Самое главное и большие победы ещё впереди. Спасибо всем тем, кто помогал и готовил меня. Идём дальше! – поделился Константин на личной странице в социальной сети.

