Боец одержал победу над противником из Таджикистана
Константин Подойницын из Бурятии стал победителем международного турнира по смешанным единоборствам лиги OPEN FC 17. Соревнования впервые прошло в Барнауле. Единогласным решением судей спортсмен одержал победу над Джумабеком Гаюровым из Таджикистана.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, OPEN Fighting Championship – это профессиональная ММА-лига, которая объединяет спортсменов со всего мира, в том числе профессионалов из Бурятии.
- Благодарю всех за поддержку! Самое главное и большие победы ещё впереди. Спасибо всем тем, кто помогал и готовил меня. Идём дальше! – поделился Константин на личной странице в социальной сети.
Спортсмен из Бурятии выиграл турнир по ММА
Общество, Фото:
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