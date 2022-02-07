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Жители Бурятии и Монголии собрали для больной девочки 204 000 долларов

Жители Бурятии и Монголии собрали для больной девочки 204 000 долларов
Общество,  Фото:pixabay.com
Родственники четырёхлетней Долгор сообщили, что сбор денег завершён

Родственники девочки Долгор, нуждающейся в дорогостоящем лечении, сообщили, что сбор средств завершён. Они написали в соцсети, что невероятно благодарны за помощь и поддержку, которую оказывали им на протяжении месяца.

- Спасибо вам огромное за участие в жизни нашей семьи! Мы и представить не могли, что за такое короткое время соберется необходимая сумма на лечение - 204 000$. Именно благодаря таким неравнодушным людям как вы, наш сбор закрылся! Вы подарили Долгор возможность на скорейшее выздоровление! – поблагодарила неравнодушных жителей Бурятии и Монголии бабушка Долгор.

Как сообщал «Байкал-Daily», четырёхлетняя Долгор – гражданка Монголии, а родственники со стороны матери – жители Бурятии. Летом 2021 года малышке поставили диагноз – нефробластома, или опухоль Вильямса, один из видов рака почки. Родственники продали квартиру и собрали все возможные личные средства и смогли увезти девочку на лечение Южную Корею. Там ей удалили опухоль вместе с почкой. Также шесть месяцев девочка получала химиотерапию и лучевую терапию. Но на очередном плановом обследовании выяснилось, что болезнь пустила множественные метастазы в лёгкие и печень. Чтобы убрать метастазы и добиться надёжной ремиссии у девочки, требуется лечение стоимостью 15 млн. рублей, или 204 000$. Собрать нужную сумму нужно было к 1 марта 2022 года.

На клич о помощи активно откликнулись жители Монголии и Бурятии. И вот раньше намеченного срока неравнодушные люди собрали деньги для лечения маленькой Долгор.
благотворительность

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