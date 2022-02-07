Алиса Жамбалова завоевала третье «золото» чемпионата СФО и ДФО

Мастер спорта России международного класса Алиса Жамбалова выиграла третью золотую медаль чемпионата Дальневосточного и Сибирского федеральных округов по лыжным гонкам в Красноярске. В этот раз спортсменка из Бурятии стала лучшей в индивидуальной гонке классическим стилем на дистанции 10 км. Результат спортсменки – 29:20.5.
Напомним, что на чемпионате СФО и ДФО по лыжным гонкам это не единственная победа Алисы. Ранее спортсменка завоевала две золотые медали в индивидуальной гонке свободным стилем на дистанции 10 км и спринте.
Участниками соревнований стали 154 сильнейших спортсмена из 13 субъектов Сибири и Дальнего Востока, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ. По информации центра спортивной подготовки, следующими стартами, где выступит Алиса Жамбалова, станет этап кубка Восточной Европы FIS, который пройдёт с 11 по 13 февраля в Красногорске.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом сезоне Алиса Жамбалова не была включена в состав национальной сборной и не участвует в этапах Кубка мира. Пробиться на Олимпиаду в Пекине, которая проходит в эти дни, Алисе не удалось.
В прошлых Олимпийских играх, что прошли в Южной Корее в 2018 году, бурятская лыжница принимала участие. Она пробежала четыре гонки, показав лучший результат в марафоне на 30 км – 15-е место.
В прошлых Олимпийских играх, что прошли в Южной Корее в 2018 году, бурятская лыжница принимала участие. Она пробежала четыре гонки, показав лучший результат в марафоне на 30 км – 15-е место.