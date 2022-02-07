Работодатель не реагировал на обращения мужчины
Бывший работник золотодобывающей компании обратился в прокуратуру Муйского района Бурятии по факту удержания из заработной платы денег.
Проверкой установлено, что в период осуществления трудовой деятельности из заработной платы заявителя по исполнительному документу удержана денежная сумма в размере 35,6 тыс. рублей. Однако на счёт судебных приставов деньги не перечислены.
Неоднократные обращения мужчины к бывшему работодателю оставлены без внимания.
Исполнительному директору золотодобывающей компании внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого с учётом окончания исполнительного производства удержанные деньги вернули заявителю, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Прокуратура помогла вернуть жителю Бурятии более 35 тысяч рублей
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