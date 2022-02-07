С автомобилистами разбирались суде
В ходе прокурорской проверки в Тункинском районе Бурятии выявлено 16 местных жителей, которые состоят на учёте в Тункинской центральной районной больнице с диагнозом алкоголизм и наркомания и имеют водительские удостоверения.
- Наличие у граждан медицинских противопоказаний является препятствием для управления ими транспортными средствами, а также основанием для прекращения действия права на управление транспортом, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В суд были направлены иски о прекращении действия права на управление транспортными средствами указанным лицам.
Требования прокурора по 14 искам суд удовлетворил, два находятся на рассмотрении.
В Бурятии наркозависимых водителей лишили прав
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