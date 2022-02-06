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Жительница Бурятии отмечает сегодня столетний юбилей

Жительница Бурятии отмечает сегодня столетний юбилей
Общество,  Фото:группа «Кабанск-инфо.24/7»
За свою трудовую деятельность Ксения Ивановна награждена почётными грамотами, является ветераном труда

Свой 100-летний юбилей празднует сегодня, 6 февраля, старейшая жительница села Оймур Кабанского района Ксения Ивановна Карнышева.

- В семье её родителей, Темниковых Ивана Осиповича и Мавры Фёдоровны, было 9 детей. Совсем в юном возрасте Ксении Ивановне рано пришлось начать работать, помогать родителям выполнять домашнюю работу, - сообщается в группе «Кабанск-инфо.24/7».

В 12 лет она разносила почту. Перед войной работала в колхозе: садили, пололи и убирали овощи. С марта 1941 года начала работать в сельсовете финансовым работником, собирала налоги

- Её назначили секретарём комсомольской организации - в годы Великой Отечественной войны комсомольцы организовывали «Красные обозы». В послевоенные годы работала секретарём, счетоводом, кассиром, продавцом, заведовала хлебопекарней. Перед пенсией работала в магазине «Книги», - говорится здесь.

За свою трудовую деятельность Ксения Ивановна неоднократно награждена почётными грамотами, является ветераном труда, награждена нагрудным знаком «Почётный донор СССР».

Вместе со своим мужем, участником Великой Отечественной войны, Фёдором Григорьевичем Карнышевым, они воспитали 3 детей. Ксения Ивановна - счастливая бабушка 7 внуков, 12 правнуков и 2 праправнуков.

- Поздравляем с 100-летним Днём рождения! Желаем тёплых и радостных воспоминаний, искренней любви и заботы родных, большого уважения и благополучия, доброты души и счастья, верного здоровья и отличного самочувствия, - поздравили её родные и близкие. 
юбилей долгожители

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