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В Улан-Удэ рэпер ИГРО презентует новый альбом

В Улан-Удэ рэпер ИГРО презентует новый альбом
Общество,  Фото:pixabay.com
Концерт состоится 23 февраля

Бурятская филармония организует концерт рэпера ИГРО. 23 февраля в КТЦ «Феникс» артист вместе с группой презентует свой новый мини-альбом.

Игорь Кушиков — рэп-исполнитель из Улан-Удэ. В 2018 году он создал проект ИГРО, для которого сам пишет тексты, музыку и создаёт аранжировки. Игорь занимается музыкой с 6 лет и играет на шести музыкальных инструментах, которые часто использует на своих концертах.

- В 2018 году он буквально взорвал малую сцену «Голоса кочевников», переманив слушателей от большой сцены с опытными исполнителями. А следующим летом он уже выступал на большой сцене «Голоса кочевников». Его трек «Спутник» попал в раздел «Новинки» во «ВКонтакте» и держался в первых строчках среди таких исполнителей, как Егор Крид, Тимати, Markul. В октябре 2019 года ИГРО дал свой первый сольник в Улан-Удэ. В 2020 году он успешно выступил на первом шоу-кейсе UU.SOUND, а на UU.SOUND-2021 он уже выступал на одной сцене с АИГЕЛ, а после закрывал фестиваль, - отмечают в филармонии.

ИГРО поделился подробностями предстоящего концерта: «23 февраля вместе со мной выступит сразу 4 парня, очень символично для такого праздника. На барабанах будет Егор Савиткин, за гитарой Николай Сотников, на бас-гитаре сыграет Виталий Харламов, бэк-вокал и перкуссия — Павел Красиков. В работе мы обычно стараемся использовать минимум цифровых звучаний, поэтому и в этот раз я хочу дать людям как можно больше живого звука. В этот день я представлю свой новый ЕР, но, конечно, не обойдём вниманием ранние синглы, в том числе альбом «Спутник».

Возрастное ограничение - 12+
презентация музыка рэп

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