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В Бурятии прирост больных коронавирусом немного снизился

В Бурятии прирост больных коронавирусом немного снизился
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Скончались пять пациентов с COVID-19

По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 6 февраля зарегистрировано 97785 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 47% (45770) приходится на жителей Улан-Удэ.

За минувшие сутки выявлено 1523 новых больных коронавирусом. Прирост больных COVID-19 немного снизился в регионе. Напомним, накануне утром сообщалось о 1627 заболевших за сутки. Показатель выше отметки в «1600» больных в республике сохранялся на тот момент четвёртые сутки. 

Из выявленных за прошедшие сутки больных –1266 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 6 февраля, число контактных лиц - 50451 человек.

По оперативным данным медицинских организаций Бурятии на 08.00 6 февраля, в стационарах получают лечение 2117 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённым внебольничной пневмонией – 928. За предыдущие сутки госпитализирован 241 пациент.

В отделениях реанимации находятся 163 пациента (из них старше 65 лет – 90), на ИВЛ – 53 пациента (из них старше 65 – 33), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 34.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 2535 коек: заняты – 2117, свободны – 418 коек. Занятость коечного фонда составляет 83,5%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 30616 человек.

Выздоровели от COVID-19 – 79329 человек, в том числе за сутки 836 пациентов, дополнительно снято с наблюдения - 1580.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2642 человека, в том числе за сутки 5 человек (в возрасте до 65 лет - 2 чел, старше 65 лет – 3 чел.).


коронавирус

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