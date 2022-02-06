В Иркутской области в результате столкновения грузовиков погиб мужчина

Авария произошла вечером
ДТП произошло вечером 4 февраля на федеральной автодороге «Вилюй» на расстоянии около 33 км. от посёлка Хребтовый.
Предварительно установлено, что 43-летний мужчина водитель, управляя автомобилем «Хендэ», двигался со стороны Усть-Кута по направлению в Братск, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Ивеко». Последний двигался во встречном направлении.
В результате аварии водитель автомобиля «Хендэ» от полученных травм скончался при доставлении в медучреждение.
- По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины и условия совершения происшествия, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
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