Специалисты проконсультируют жителей, дадут рекомендации по её выбору, порядку её возврата
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии с 7 февраля начнётся работа тематической «горячей линии» по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции.
Специалисты проконсультируют жителей по вопросам, касающимся нормативных требований к парфюмерно-косметической продукции, дадут рекомендации по её выбору, порядку её возврата и иным вопросам по защите прав потребителей, связанным с покупкой этой продукции.
Жители могут обращаться в рабочие дни с 08.30 до 17.30 по телефонам «горячей линии»:
- 8(3012) 37-15-30 – Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия;
- 8(3012) 37-90-29 - Консультационный центр по защите прав потребителей;
- 8 (800) 555-49-43 – Единый консультационный центр Роспотребнадзора (звонок бесплатный, в круглосуточном режиме).
Работа «горячей линии» продлится до 18 февраля.
В Бурятии заработает «горячая линия» по качеству парфюмерно-косметической продукции
Общество, Фото:
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