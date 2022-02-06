В Бурятии заработает «горячая линия» по качеству парфюмерно-косметической продукции

Специалисты проконсультируют жителей, дадут рекомендации по её выбору, порядку её возврата



В управлении Роспотребнадзора по Бурятии с 7 февраля начнётся работа тематической «горячей линии» по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции.



Специалисты проконсультируют жителей по вопросам, касающимся нормативных требований к парфюмерно-косметической продукции, дадут рекомендации по её выбору, порядку её возврата и иным вопросам по защите прав потребителей, связанным с покупкой этой продукции.



Жители могут обращаться в рабочие дни с 08.30 до 17.30 по телефонам «горячей линии»:



- 8(3012) 37-15-30 – Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия;

- 8(3012) 37-90-29 - Консультационный центр по защите прав потребителей;

- 8 (800) 555-49-43 – Единый консультационный центр Роспотребнадзора (звонок бесплатный, в круглосуточном режиме).



Работа «горячей линии» продлится до 18 февраля.



