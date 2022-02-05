В Улан-Удэ лошади переходили дорогу по «зебре»

Животных видели на Левом берегу
В Улан-Удэ табун лошадей переходил дорогу по пешеходному переходу. «Воспитанных» животных запечатлели в Левобережной части города. Видеокадрами поделился водитель, которые опубликовали в паблике ves_ulan_ude_.
- Хороший знак, - посчитал автомобилист.
На видео показано, как лошади послушно переходят проезжую часть по пешеходному переходу. Заметив автомобили, часть табуна осталась на тротуаре, пропуская машины.
Животные на дорогах города встречаются нередко. Как сообщал «Байкал-Daily», прошлой осенью автомобилист запечатлел корову, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
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Животных видели на Левом берегу
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