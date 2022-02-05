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Силач из Бурятии поставил очередной мировой рекорд

Силач из Бурятии поставил очередной мировой рекорд
Общество,  Фото:со страницы Рафаэля Кулиева
Этот рекорд стал седьмым на счету Рафаэля Кулиева

Атлет из Бурятии Рафаэль Кулиев установил седьмой мировой рекорд. На этот раз он проверил средние пальцы в подтягиваниях с дополнительным весом, общий вес (тело + отягощения) составил почти 103 кг.

- Использовал только по одному пальцу на каждой руке, в зачёт ушло 11 повторений, - написал Рафаэль Кулиев на своей странице в соцсети.

Официальное видео он пообещал опубликовать позже.

Как сообщал «Байкал-Daily», прошлым летом Рафаэль Кулиев выжал гирю весом в 50 кг напопа, то есть поставленную вертикально и на меньшую плоскость. Вес самого спортсмена – 82,5 кг. Этот рекорд был шестым.

Зимой 2021 на известного атлета из Бурятии, обладателя российских и мировых рекордов Рафаэля Кулиева вышла испанская организация мировых рекордов. Она предложила поставить рекорд у них.
спорт

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