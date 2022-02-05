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С начала года в Бурятии на пожарах погибли 12 человек

С начала года в Бурятии на пожарах погибли 12 человек
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Всего произошло более двухсот пожаров

С начала года в Бурятии зафиксировано более двухсот пожаров, в которых 12 человек погибли, ещё 17 получили травмы различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Чтобы остановить неумолимый рост статистики, специалисты государственного пожарного надзора продолжают профилактику в жилом секторе. В ежедневном режиме сотрудниками Главного управления МЧС России по Бурятии совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами ведутся поквартирные обходы. В ходе рейдов особое внимание сотрудники МЧС России уделяют противопожарному состоянию отопительных систем и электрооборудования.

В квартирах горожан, оказавшихся в группе риска, устанавливают автономные пожарные извещатели. Один из подобных рейдов прошёл накануне в посёлке Заиграево Заиграевского района. Совместно с волонтёрами «ОНФ Молодёжка» и министерством социальной защиты населения сотрудники управление надзорной деятельности и профилактической работы вручили людям автономные пожарные извещатели, а также навестили семьи, где системы оповещения были установлены ранее.

- Прибор настолько чувствителен, что способен распознать пожар на самой ранней стадии. При возгорании дым поднимается вверх, вследствие чего, датчик срабатывает и начинает издавать звуковые сигналы, тем самым оповещая жильцов о пожаре. Примечательно то, что извещатель работает от батареи, поэтому установить его самостоятельно не составляет никакого труда, – рассказал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Заиграевского района Главного управления МЧС России по Бурятии Алексей Ткаченко.

С начала года более 100 пожарных извещателей было установлено в домах и квартирах, где проживают многодетные семьи и люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также одиноко проживающие пенсионеры.

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