В Бурятии проверят информацию о выходе снежного барса в село

Пока информация не подтверждена
В Тункинском районе Бурятии появилась информация о выходе снежного барса в село. Вопрос обсуждался на совещании руководителя нацпарка «Тункинский» Баира Байминова с участниками группы «Ирбис» (они занимаются исследованием снежного барса)
- Группа «Ирбис» ежегодно планирует маршрут территории обследования. В летний период маршрутов мы проходим больше, чем зимой из-за погодных условий. В этом году мы хотим проверить информацию по выходу снежного барса в один из населённых пунктов Тункинского района, - поделился старший группы «Ирбис» Максим Ткачев.
Более подробной информации пока нет.
- Достоверно ничего не можем пока сказать. Данные уточняются, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе национального парка «Тункинский».
Если исследователи подтвердят информацию о выходе снежного барса к населённому пункту, возможно, там установят фотоловушки.
Всего в 2022 году группа «Ирбис» планирует провести три полевые экспедиции совместно с научным сотрудником и государственными инспекторами национального парка «Тункинский».
Снежный барс, или ирбис, живёт в горах. Это один из самых малоизученных представителей группы больших кошек Животные скрытные, так что любое попадание в кадры фотоловушек – большая удача. Выводы о количестве этого краснокнижного хищника специалисты делают на основании следов на снегу и кадров с фотоловушек.
По итогам 2019 года в Бурятии насчитали всего девять особей снежного барса. В июне 2020 года по итогам экспедиции WWF по всей России было подтверждено присутствие 51 особи снежного барса, из которых 39 взрослых и 12 котят в семи выводках. В Республике Алтай было зафиксировано обитание 35-ти, в Тыве 11-ти, в Бурятии всего пяти снежных барсов.
Каждого барса исследователи знают «в лицо» и дают им имена.
К сожалению, в последние годы сократилась численность сибирских горных козлов – основной пищи снежного барса. Козлы исчезают из-за скудной кормовой базы и незаконной охоты браконьеров. В том числе по этой причине снежный барс сегодня находится на грани исчезновения.
В Бурятии проверят информацию о выходе снежного барса в село
Общество, Фото:
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