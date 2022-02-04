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В Бурятии проверят информацию о выходе снежного барса в село

В Бурятии проверят информацию о выходе снежного барса в село
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пока информация не подтверждена

В Тункинском районе Бурятии появилась информация о выходе снежного барса в село. Вопрос обсуждался на совещании руководителя нацпарка «Тункинский» Баира Байминова с участниками группы «Ирбис» (они занимаются исследованием снежного барса)

- Группа «Ирбис» ежегодно планирует маршрут территории обследования. В летний период маршрутов мы проходим больше, чем зимой из-за погодных условий. В этом году мы хотим проверить информацию по выходу снежного барса в один из населённых пунктов Тункинского района, - поделился старший группы «Ирбис» Максим Ткачев.

Более подробной информации пока нет.

- Достоверно ничего не можем пока сказать. Данные уточняются, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе национального парка «Тункинский».

Если исследователи подтвердят информацию о выходе снежного барса к населённому пункту, возможно, там установят фотоловушки.

Всего в 2022 году группа «Ирбис» планирует провести три полевые экспедиции совместно с научным сотрудником и государственными инспекторами национального парка «Тункинский».

Снежный барс, или ирбис, живёт в горах. Это один из самых малоизученных представителей группы больших кошек Животные скрытные, так что любое попадание в кадры фотоловушек – большая удача. Выводы о количестве этого краснокнижного хищника специалисты делают на основании следов на снегу и кадров с фотоловушек.

По итогам 2019 года в Бурятии насчитали всего девять особей снежного барса. В июне 2020 года по итогам экспедиции WWF по всей России было подтверждено присутствие 51 особи снежного барса, из которых 39 взрослых и 12 котят в семи выводках. В Республике Алтай было зафиксировано обитание 35-ти, в Тыве 11-ти, в Бурятии всего пяти снежных барсов.

Каждого барса исследователи знают «в лицо» и дают им имена.

К сожалению, в последние годы сократилась численность сибирских горных козлов – основной пищи снежного барса. Козлы исчезают из-за скудной кормовой базы и незаконной охоты браконьеров. В том числе по этой причине снежный барс сегодня находится на грани исчезновения. 
снежный барс

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