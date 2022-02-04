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Алиса Жамбалова выиграла второе «золото» чемпионата СФО и ДФО

Алиса Жамбалова выиграла второе «золото» чемпионата СФО и ДФО
Общество,  Фото:страница Алисы Жамбаловой
Лыжница из Бурятии выиграла гонку в спринте

Алиса Жамбалова завоевала вторую золотую медаль чемпионата Дальневосточного и Сибирского федеральных округов по лыжным гонкам в Красноярске. После выигранной индивидуальной гонки свободным стилем, спортсменка из Бурятии выиграла гонку в спринте.

В квалификации Алиса показала второе время (3:09.14), а уже в четвертьфинале своей подгруппы заняла лидерскую позицию (3:11.57). Продолжила лидировать бурятская лыжница в полуфинале (3:02.03) и в финале (3:02.59).

Следующая гонка пройдёт 5 февраля – лыжники сразятся в эстафете. 6 февраля будет дан старт индивидуальной гонке классическим стилем на дистанциях 10 и 15 километров, сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки.

Напомним, ранее Алиса Жамбалова выиграла 10-километровую индивидуальную гонку свободным стилем.
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