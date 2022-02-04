Рейды проходят постоянно
В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции продолжают искать стихийные горки, где дети катаются на снегокатах, тюбингах и ледянках. В некоторых случаях есть риск, что дети вылетят прямо на дорогу.
В ходе очередного рейда автоинспекторы выявили одну несанкционированную горку, склон которой выходит на проезжую часть. Речь идёт о горке на улице Буйко, 19.
- Сотрудники ГИБДД побеседовали с юными посетителями об опасности подобной зимней забавы и напомнили о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Несанкционированная горка вблизи дома на улице Буйко, 19 ликвидирована комитетом городского хозяйства администрации Улан-Удэ, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Улан-Удэ ликвидировали опасную стихийную горку
Общество, Фото:
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