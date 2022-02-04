За сутки выявили около тысячи заражённых
За минувшие сутки в Забайкальском крае выявлено 997 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии опасный вирус обнаружен у 105 675 забайкальцев.
За прошедшие сутки 317 человек вылечились от коронавируса, общее количество победивших болезнь забайкальцев составило 94 578.
В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 82 человека находятся в тяжёлом состоянии, 21 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
За весь период COVID-19 унёс жизни 2 379 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено три летальных случая от коронавируса.
В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае возросла нагрузка на систему здравоохранения. Все амбулаторные и стационарные службы приведены в режим повышенной готовности.
Ограничения введены на территории Агинского округа до 1 марта. На всей территории края приостановлены массовые мероприятия для детей.
С 31 января все мероприятия губернатора региона и правительства проходят в онлайн-режиме. Публичные отчёты министерств, запланированные на февраль, также проводятся онлайн, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии иная ситуация по коронавирусу. В республике за прошедшие сутки выявили 1634 новых больных, что стало очередным рекордом. Общее число случаев заражения достигло 94 635.
Коронавирус в Забайкалье превысил отметку в 105 тысяч
Общество, Фото:
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