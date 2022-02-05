В Иркутской области состоится гонка «Лыжня России»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования проведут без центрального массового старта



В 37 муниципальных образованиях Иркутской области 12 февраля пройдёт XL всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Из-за подъёма заболеваемости коронавирусной инфекцией центральный массовый старт проводиться не будет.



Традиционно предусмотрены две дистанции: 5 км – для юношей и девушек до 18 лет; 10 км – для мужчин и женщин. Заявки на участие подаются муниципальными образованиями области, образовательными и физкультурно-спортивными организациями и организациями, осуществляющими учебно-тренировочный процесс по 11 февраля на адрес электронной почты: sport202828@yandex.ru.



По результатам подведения итогов участники гонки «Лыжня России», занявшие призовые места в каждой возрастной группе, награждаются медалями и дипломами.



В Ангарском городском округе «Лыжня России» пройдёт 12 февраля на трассах лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский». Для участников предусмотрены следующие дистанции: детский забег на 200 метров (дети до 7 лет), массовый забег на 2500 метров (для всех возрастов), лыжные гонки на 5000 метров (для участников от 18 лет).



В Саянске на лыжном стадионе центра зимних видов спорта 13 февраля состоится первенство города в рамках «Лыжни России». К участию в соревнованиях допускаются все желающие: взрослые и дети 2015 года рождения и старше.



В Черемхово старт всероссийской массовой гонки запланирован на 12 февраля. Место проведения – городская лыжная база. В зависимости от возрастной группы в программе спортивного мероприятия проведут забеги на различные дистанции: для мужчин и женщин (2003 г.р. и старше) – дистанция 10 км, для юношей и девушек (2004 г.р. и моложе) – 5 км, а для самых маленьких – 500 метров. Также будет проходить приём нормативов ВФСК ГТО, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



Возрастное ограничение 0+

