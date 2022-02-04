В Бурятии запустят «горячую линию» по качеству косметики и духов

«Горячая линия» заработает в понедельник



С 7 февраля начнёт работу тематическая «горячая линия» по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора Бурятии.



Специалисты по телефону проконсультируют обратившихся по вопросам, касающимся нормативных требований к парфюмерно-косметической продукции, дадут рекомендации по ее выбору, порядку возврата и иным вопросам по защите прав потребителей, связанным с приобретением указанной продукции.



Граждане могут обращаться в рабочие дни с 08.30 до 17.30 по телефонам «горячей линии»:



- 8(3012) 37-15-30 – Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия;

- 8(3012) 37-90-29 - Консультационный центр по защите прав потребителей;

- 8 (800) 555-49-43 – Единый консультационный центр Роспотребнадзора (звонок бесплатный, в круглосуточном режиме).



Работа «горячей линии» продлится до 18 февраля.

