Девочку назвали Нараной
Первым ребёнком в Окинском районе Бурятии в новом 2022 году стала девочка. Она появилась на свет 28 января в семье Лопсона Владимировича и Баярмы Доржиевны.
Малышку назвали Нараной. Это третий ребёнок в семье. Девочка при рождении весила 3 килограмма 312 граммов и была ростом 54 сантиметра.
С радостным событием маму малышки поздравили представители администрации района, пожелавшие семье крепкого здоровья и благополучия и вручившие денежный конверт от руководства, а также сотрудники Окинской ЦРБ. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
В Окинском районе Бурятии родился первый ребёнок 2022 года
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