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В Закаменском районе Бурятии отремонтируют 13 школ

В Закаменском районе Бурятии отремонтируют 13 школ
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Закаменского района
Начало работ запланировано на 1 мая

13 общеобразовательных школ Закаменского района Бурятии готовятся к капитальному ремонту. В перечень вошли Дабатуйская, Шара-Азаргинская, Нуртинская, Улентуйская, Цаган-Моринская, Мылинская, Бургуйская, Хамнейская, Хуртугинская, Михайловская, Усть-Бургалтайская, Улекчинская, Харацайская школы.

Сроки исполнения контрактов и освоение средств должны быть осуществлены не позднее 1 сентября. В связи с этим начало работ запланировано уже на 1 мая. Школам предложено перейти на шестидневный режим работы или на работу в две смены – в каждом отдельном случае предложение индивидуально. Прежде, этот вопрос обсудят с родительскими комитетами, мнение которых и будет учитываться в первую очередь.

- Учебная программа должна быть освоена учащимися в полном объёме, и поэтому мы стараемся найти пути решения, чтобы вовремя завершить капитальные ремонты образовательных организаций. Для этого руководству одних школ мы предложили выйти на шестидневный режим образовательного процесса, другим – там, где сейчас действует шестидневка, предложили увеличить количество уроков, но в рамках действующего законодательства, третьим школам внесли предложение перейти на работу в две смены, а также сократить число каникулярных дней в марте и присоединить их к каникулам летнего периода, - прокомментировала Сэсэгма Намдакова, заместитель главы Закаменского района по социальному развитию.

Заявленное количество образовательных организаций Закаменского района, подлежащие капитальному ремонту, прошли согласование на уровне республики, а позже федерации. Таким образом, Закамна стала единственным районом, где будет отремонтировано такое количество школ. Кроме того, школы оснастят и новым оборудованием: интерактивным, лабораторным и т.д., а также комплектами новых учебников.

К концу недели руководителям школ рекомендовано выйти на торги, чтобы в ближайшее время определиться с подрядными организациями. За летние месяцы в указанных школах заменят полы и кровлю, системы водо- и электроснабжения, отопления, оснастят системами видеонаблюдения и произведут отделочные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
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