В Бурятии на выходных потеплеет

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами воздух прогреется до -6 градусов



В выходные в Бурятии будет достаточно тёплая погода. Днём потеплеет до -11, -16 градусов, местами и вовсе до -6. Но при этом ожидается холодный и сильный ветер. Прогноз погоды на ближайшие три дня озвучили синоптики.



По данным Бурятского гидрометцентра, 5 февраля по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -21,-26, местами -28,-33, по северу до -38, днём -11,-16, местами по южной половине до -6, по северу при облачности -19,-24.



В воскресенье, 6 февраля, в регионе также облачно, местами небольшой умеренный снег. Ветер западный 3-8, днём в отдельных районах 10-15 м/с, позёмка. Температура ночью -25,-30, местами -16,-21, по северу до -36, днём -11,-16, местами до -5,-10, по крайнему северу -19,-24.



Новая неделя начнётся с осадков. В понедельник, 7 февраля, по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -23,-28, местами -14,-19, по северу до -30,-35, по Прибайкалью при снеге -9,-14, днём -10,-15, местами -4,-9, по крайнему северу -18,-23.

