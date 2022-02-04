Поручение по поводу горок отдал мэр Улан-Удэ
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил оперативно решить вопрос по открытию горок в городских парках, сообщили сегодня в пресс-службе администрации города.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее были закрыты горки во всех парках. Горки обмотали сигнальной лентой, а рядом установили предупреждающие знаки. Улан-удэнцев сильно возмутило то, что детей лишили любимой зимней забавы. Горожане отмечали, что теперь дети будут вынуждены кататься с опасных стихийных склонов.
- В начале зимы все семь горок в городских парках прошли обязательную государственную сертификацию и получили разрешительные документы. Ростехнадзор Республики Бурятии закрыл с 1 февраля горки в парках имени Орешкова, имени Жанаева, «Молодёжный», «Юбилейный», «Кристальный» на профилактический осмотр. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил комитету по культуре ускорить процесс профилактического осмотра и не создавать неудобства для горожан, - прокомментировали сегодня в мэрии.
Улан-удэнцам пообещали, что горки в парках откроют
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