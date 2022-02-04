 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 февраля

03 февраля

Популярное

Улан-удэнцам пообещали, что горки в парках откроют

Улан-удэнцам пообещали, что горки в парках откроют
Общество,  Фото:parki03
Поручение по поводу горок отдал мэр Улан-Удэ

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил оперативно решить вопрос по открытию горок в городских парках, сообщили сегодня в пресс-службе администрации города.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее были закрыты горки во всех парках. Горки обмотали сигнальной лентой, а рядом установили предупреждающие знаки. Улан-удэнцев сильно возмутило то, что детей лишили любимой зимней забавы. Горожане отмечали, что теперь дети будут вынуждены кататься с опасных стихийных склонов.

- В начале зимы все семь горок в городских парках прошли обязательную государственную сертификацию и получили разрешительные документы. Ростехнадзор Республики Бурятии закрыл с 1 февраля горки в парках имени Орешкова, имени Жанаева, «Молодёжный», «Юбилейный», «Кристальный» на профилактический осмотр. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил комитету по культуре ускорить процесс профилактического осмотра и не создавать неудобства для горожан, - прокомментировали сегодня в мэрии.

горка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В России отменят карантин для тех, кто контактировал с больными ковидом
В России отменят карантин для тех, кто контактировал с больными ковидом
Общество, 04.02.2022
Россиянам пояснили, что изоляция для контактных лиц с больными коронавирусом при «омикроне» теряет смысл
В Бурятии продлили дистанционное обучение в ссузах
В Бурятии продлили дистанционное обучение в ссузах
Общество, 04.02.2022
Заболеваемость коронавирусом среди подростков выросла в разы

В Бурятии на выходных потеплеет
В Бурятии на выходных потеплеет
Общество, 04.02.2022
Местами воздух прогреется до -6 градусов
Улан-удэнцам пообещали, что горки в парках откроют
Улан-удэнцам пообещали, что горки в парках откроют
Общество, 04.02.2022
Поручение по поводу горок отдал мэр Улан-Удэ
Жители улан-удэнского микрорайона замерзают в своих квартирах
Жители улан-удэнского микрорайона замерзают в своих квартирах
Общество, 04.02.2022
По словам горожан, температура поднимается всего до 14 градусов тепла
В Улан-Удэ главврач «инфекционки» рассказала об особенностях «омикрона»
В Улан-Удэ главврач «инфекционки» рассказала об особенностях «омикрона»
Общество, 04.02.2022
Сейчас болеют практически все: и переболевшие, и ни разу не болевшие и привитые, и непривитые
В Улан-Удэ учёные обновили справочный онлайн-ресурс по бурятскому языку
В Улан-Удэ учёные обновили справочный онлайн-ресурс по бурятскому языку
Общество, 04.02.2022
Ресурс пользуется популярностью у лингвистов, специалистов в области монгольского языкознания, писателей
В школах Бурятии откроют инженерные классы «Авиастроение»
В школах Бурятии откроют инженерные классы «Авиастроение»
Общество, 04.02.2022
Первые такие классы появятся в 36 школах
Жителям Бурятии советуют не отогревать замёрзшего человека алкоголем
Жителям Бурятии советуют не отогревать замёрзшего человека алкоголем
Общество, 04.02.2022
В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике обморожений
В Улан-Удэ «тушили» 16-этажный дом
В Улан-Удэ «тушили» 16-этажный дом
Общество, 04.02.2022
По условиям, пожар произошёл на 12-м этаже
В Улан-Удэ в ковидном стационаре лежат несколько младенцев
В Улан-Удэ в ковидном стационаре лежат несколько младенцев
Общество, 04.02.2022
Всего в ковидном стационаре лечатся более 120 детей
В Улан-Удэ за 99 тысяч продают кошку «с сомнительным интеллектом»
В Улан-Удэ за 99 тысяч продают кошку «с сомнительным интеллектом»
Общество, 04.02.2022
Автор объявления уверен, что его кошка, которая «реально местами дура», подойдёт состоятельному и скучающему человеку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^