В Бурятии сегодня облачно

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Ожидается ветер до 14 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, 5 февраля, по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -11,-16, местами до -6, по северу при облачности -19,-24.



В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура днём -11,-13.

