Ожидается ветер до 14 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 5 февраля, по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -11,-16, местами до -6, по северу при облачности -19,-24.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура днём -11,-13.
В Бурятии сегодня облачно
Общество, Фото:
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