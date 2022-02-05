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В Иркутской области обсудили празднование 50-летия БАМа

В Иркутской области обсудили празднование 50-летия БАМа
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Юбилейную дату отметят в 2024 году

Первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 50-летия Байкало-Амурской магистрали и фестиваля «Огни магистрали» состоялось в правительстве Иркутской области. По данным Иркутского регионального отделения «Бамовского содружества», сейчас в регионе проживает более 3,5 тыс. человек, которые принимали участие в строительстве БАМа.

Юбилейную дату будут отмечать 8 июля 2024 года. День строителя БАМа учреждён губернатором области. Дата выбрана не случайно. 8 июля 1974 года было принято постановление «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали», всесоюзной ударной комсомольской стройки.

В составе оргкомитета – руководители исполнительных органов государственной власти региона, представители Восточно-Сибирской железной дороги, ветеранских общественных организаций, законодательного собрания Иркутской области.

В рамках юбилея запланировано проведение образовательных, культурных мероприятий, встречи с участниками комсомольских строек. Также совместно с общественными организациями будет проработан вопрос представления к государственным наградам Иркутской области ветеранов бамовских строек.

Во время обсуждения проекта плана мероприятий по подготовке и празднованию 50-летия со дня начала строительства Байкало-Амурской магистрали участники оргкомитета внесли свои предложения. Одним из них стало улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье, расположенном на территории БАМ. В ближайшее время уточнят списки ветеранов БАМа, получивших жильё в период строительства Байкало-Амурской магистрали и проживающих в данном жилье до сих пор. Также будут рассмотрена возможность ускоренного расселения.
Иркутская область БАМ юбилей

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