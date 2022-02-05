Из аварийного жилья съедут жители Северобайкальска, Муйского и Северо-Байкальского районов
В северных районах Бурятии в этом году продолжится работа по переселению граждан из аварийного жилья, расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали. На эти мероприятия предусмотрено 338 миллионов рублей из федерального бюджета.
До конца 2022 года в республике планируется расселить не менее 90 семей, проживающих в аварийных домах, расположенных в зоне БАМ. Социальные выплаты на приобретение жилых помещений получат жители города Северобайкальск, Муйского и Северо-Байкальского районов.
Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, в 2021 году было расселено 119 семей, 14 из них – бамовцы. Объём финансирования по программе составил 321 миллион рублей. За весь период реализации программы, начиная с 2011 года, переселено 2358 семей, проживающих в зоне БАМ, из них 472 семьи бамовцев. Предстоит расселить ещё 2169 семей.
В Бурятии переселят около 90 семей бамовцев
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