Александр Бодров выиграл соревнования в Сочи
В Сочи со 2 по 6 февраля проходят чемпионат и первенство России по тхэквондо ИТФ среди юниоров и юниорок (14-15, 16-17 лет), а также юношей и девушек (11-13 лет). В соревнованиях принимают участие спортсмены из 44 регионов страны.
Представитель Бурятии, заслуженный мастер спорта России Александр Бодров вновь доказал своё мастерство и превосходство на чемпионате России. Тхэквондист завоевал титул чемпиона в восьмой раз.
Сильнейших спортсменов соревнований отберут в сборную команду страны, которые представят Россию на чемпионате и первенстве Европы и мира. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Тхэквондист Бурятии стал восьмикратным чемпионом России
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