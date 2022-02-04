Первые такие классы появятся в 36 школах
В школах Бурятии планируют создать инженерные классы по профилю «Авиастроение».
Недавно по этому вопросу провели специальное совещание. На нём выступили представители Улан-Удэнского авиационного завода, авиационного техникума, преподаватели, сообщили в минобрнауки Бурятии.
Итогом обсуждений стало решение, что 36 школ Бурятии готовы открыть «инженерные классы» по профилю «Авиастроение». Это школы Улан- Удэ, Баргузинского, Джидинского, Еравнинского, Заиграевского, Иволгинского, Кабанского, Кижингинского, Курумканского, Кяхтинского, Окинского, Тарбагатайского и Тункинского районов.
Реализация таких профильных классов позволяет ребятам со школьной скамьи готовиться для поступления на целевые места обучения в ведущие технические вузы России.
В школах Бурятии откроют инженерные классы «Авиастроение»
Общество, Фото:
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