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На севере Байкала освятили поклонные кресты

На севере Байкала освятили поклонные кресты
Общество,  Фото:пресс-служба Северобайкальской и Сосново-Озёрской епархии
Они установлены в бухте Аяя и устье реки Фролиха

1 февраля епископ Северобайкальский и Сосново-Озёрский Николай совершил чин освящения двух поклонных крестов на территории Фролихинского заказника ФГБУ «Заповедное Подлеморье» в Бурятии. Поклонные кресты стоят в одних из самых посещаемых мест заказника: бухте Аяя и устье реки Фролиха.

Идея установки крестов на территории заказника возникла во время проведения крестного хода вокруг Байкала, который возглавлял протоирей Евгений Старцев настоятель иркутского Михаило-Архангельского Харлампиевского храма. В 90-е годы отец Евгений уже устанавливал поклонные кресты на побережье Байкала. Кресты были изготовлены и установлены летом 2021 года сотрудниками ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

- Традиция ставить поклонный крест идёт с давних времен. Первыми поклонные кресты воздвигали святые апостолы, которые таким образом отмечали начало своей проповеди. На Руси такие кресты часто воздвигались не одним человеком, а всем селом или деревней. Главная задача поклонного креста – отметить важное место и показать, что эта местность находится под защитой Господа. Также такое сооружение является молитвенным пристанищем для путешественников, - сообщает пресс-служба Северобайкальской и Сосново-Озёрской епархии.
Бурятия Байкал православие епархия

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