В Бурятии запущен экопроект о баргузинском соболе

Мероприятие было приурочено к юбилею Баргузинского заповедника



11 января в Бурятии был запущен эколого-просветительский проект, посвящённый 105-летию Баргузинского заповедника, «Баргузинский соболь – живой символ заповедной России». В течение двух недель педагоги, решившие его поддержать, проводили классные часы, на которых школьники и студенты получали информацию об истории создания первого в нашей стране заповедника – Баргузинского и о его живом символе – баргузинском соболе.



После просмотра презентации старшие участники проекта отвечали на вопросы викторины, которая была подготовлена учителем средней общеобразовательной школы №11 г. Северобайкальск Викторией Боярченко в соавторстве с сотрудниками ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Младшие школьники мастерили поздравительные открытки, адресованные заповеднику или виновнику его создания – соболю.



Всего в проекте приняло участие 18 образовательных учреждений и шесть библиотек из разных районов Бурятии и города Улан-Удэ. Общее количество участников составило 1998 человек.



Лучшие участники проекта будут определены сотрудниками отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Подлеморье» и получат дипломы и памятные подарки, сообщает пресс-служба учреждения.



Возрастное ограничение 6+

