 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 февраля

03 февраля

Популярное

В Бурятии запущен экопроект о баргузинском соболе

В Бурятии запущен экопроект о баргузинском соболе
Общество,  Фото:пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
Мероприятие было приурочено к юбилею Баргузинского заповедника

11 января в Бурятии был запущен эколого-просветительский проект, посвящённый 105-летию Баргузинского заповедника, «Баргузинский соболь – живой символ заповедной России». В течение двух недель педагоги, решившие его поддержать, проводили классные часы, на которых школьники и студенты получали информацию об истории создания первого в нашей стране заповедника – Баргузинского и о его живом символе – баргузинском соболе.

После просмотра презентации старшие участники проекта отвечали на вопросы викторины, которая была подготовлена учителем средней общеобразовательной школы №11 г. Северобайкальск Викторией Боярченко в соавторстве с сотрудниками ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Младшие школьники мастерили поздравительные открытки, адресованные заповеднику или виновнику его создания – соболю.

Всего в проекте приняло участие 18 образовательных учреждений и шесть библиотек из разных районов Бурятии и города Улан-Удэ. Общее количество участников составило 1998 человек.

Лучшие участники проекта будут определены сотрудниками отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Подлеморье» и получат дипломы и памятные подарки, сообщает пресс-служба учреждения.

Возрастное ограничение 6+
соболь проект заповедник Бурятия Баргузинский заповедник

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ провели межрегиональный конкурс роботов
В Улан-Удэ провели межрегиональный конкурс роботов
Общество, 04.02.2022
Победителей определили в 5 номинациях
Жители Усть-Ордынского округа получили новые ведомственные награды
Жители Усть-Ордынского округа получили новые ведомственные награды
Общество, 04.02.2022
Награждение прошло в первый день Сагаалгана
В Бурятии запущен экопроект о баргузинском соболе
В Бурятии запущен экопроект о баргузинском соболе
Общество, 04.02.2022
Мероприятие было приурочено к юбилею Баргузинского заповедника
В Забайкалье построят 45 километров дамб для защиты от наводнений
В Забайкалье построят 45 километров дамб для защиты от наводнений
Общество, 04.02.2022
Минприроды России выделит региону на эти цели 1,3 миллиарда рублей
Алиса Жамбалова выиграла второе «золото» чемпионата СФО и ДФО
Алиса Жамбалова выиграла второе «золото» чемпионата СФО и ДФО
Общество, 04.02.2022
Лыжница из Бурятии выиграла гонку в спринте
Тхэквондист Бурятии стал восьмикратным чемпионом России
Тхэквондист Бурятии стал восьмикратным чемпионом России
Общество, 04.02.2022
Александр Бодров выиграл соревнования в Сочи
В Улан-Удэ удалось снизить загруженность поликлиник
В Улан-Удэ удалось снизить загруженность поликлиник
Общество, 04.02.2022
Созданы три уровня по приёму пациентов с ОРВИ и ковидом
В Улан-Удэ ведущие солисты оперного театра исполнят романсы на выставке
В Улан-Удэ ведущие солисты оперного театра исполнят романсы на выставке
Общество, 04.02.2022
Концерт состоится на выставке «Серебряный век ювелиров России»
Осуждённые женщины представили Бурятию на конкурсе талантов
Осуждённые женщины представили Бурятию на конкурсе талантов
Общество, 04.02.2022
Женщины приняли участие конкурсе «А ну-ка, девушки»
Коронавирус в Забайкалье превысил отметку в 105 тысяч
Коронавирус в Забайкалье превысил отметку в 105 тысяч
Общество, 04.02.2022
За сутки выявили около тысячи заражённых
В Улан-Удэ пациентке поликлиники вернули шубу
В Улан-Удэ пациентке поликлиники вернули шубу
Общество, 04.02.2022
Кражи, как выяснилось, не было
В России отменят карантин для тех, кто контактировал с больными ковидом
В России отменят карантин для тех, кто контактировал с больными ковидом
Общество, 04.02.2022
Россиянам пояснили, что изоляция для контактных лиц с больными коронавирусом при «омикроне» теряет смысл

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^