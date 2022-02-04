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В Бурятии семьям компенсируют затраты на детсады

В Бурятии семьям компенсируют затраты на детсады
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Выплаты превысили 100 млн рублей

Компенсационные выплаты за посещение ребёнком детского сада за 2021 год предоставлены на 20 526 детей на сумму более 100,9 млн рублей, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

Право на получение компенсации имеет один из родителей или законных представителей, внесших родительскую плату за содержание ребёнка в государственном или муниципальном детском саду, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования, с месяца подачи заявления.

Размер такой выплаты составляет 20 % родительской платы на первого ребёнка, 50 % - на второго, 70 % - на третьего и последующих детей заявителя, не достигших совершеннолетия, включая детей, находящихся под опекой, попечительством, переданных на воспитание в приемную семью.

Также на возмещение расходов могут рассчитывать родители детей-инвалидов, обучающихся на дому. Размер компенсации составляет 12 000 рублей в год.


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