В Бурятии семьям компенсируют затраты на детсады

Выплаты превысили 100 млн рублей



Компенсационные выплаты за посещение ребёнком детского сада за 2021 год предоставлены на 20 526 детей на сумму более 100,9 млн рублей, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



Право на получение компенсации имеет один из родителей или законных представителей, внесших родительскую плату за содержание ребёнка в государственном или муниципальном детском саду, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования, с месяца подачи заявления.



Размер такой выплаты составляет 20 % родительской платы на первого ребёнка, 50 % - на второго, 70 % - на третьего и последующих детей заявителя, не достигших совершеннолетия, включая детей, находящихся под опекой, попечительством, переданных на воспитание в приемную семью.



Также на возмещение расходов могут рассчитывать родители детей-инвалидов, обучающихся на дому. Размер компенсации составляет 12 000 рублей в год.





