В Забайкалье построят 45 километров дамб для защиты от наводнений

Общество, Фото: пресс-служба минстроя Забайкальского края

Минприроды России выделит региону на эти цели 1,3 миллиарда рублей



Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил на совещании, прошедшем в режиме ВКС с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым, что на три года региону предусмотрено 1,3 миллиарда рублей на защиту от паводковых явлений Читы, Шилки, Чернышевска, поселения Малеты. За счёт выделенных средств будет разработана проектно-сметная документация шести объектов и построено семь гидротехнических сооружений, из них четыре – в Чите.



Как сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края, Александр Осипов отметил особую сложность проведения восстановительных работ после выхода грунтовых вод в зимний период.



- При температуре в -38, -44 градусов вода заходит в дом через подполье, затапливает его и замерзает, или подземный ключ может выйти на дороге, бить фонтаном, перерезав село на две части. Реагировать в это время сложно. Последние три года мы наблюдаем такую ситуацию, но в этом году проблема возникла особо остро и нарастает на глазах. Последствия очень тяжелые и их невозможно ликвидировать. Мы просим помочь нам прислать в регион квалифицированных специалистов, которые проанализируют ситуацию и определят нам мероприятия, которые помогут предупреждать эти явления. На сегодняшний день в 65 населенных пунктах зафиксирован выход грунтовых вод, пострадали более 1,5 тысячи человек, дороги. Своими силами мы проводим аварийно-восстановительные работы, уже потрачено 60 миллионов рублей. Для примера мы просчитали, сколько стоит почистить каналы только в одном населённом пункте. Сумма составила более 100 миллионов рублей, - добавил губернатор Забайкалья.



Министр природных ресурсов и экологии России поставил задачу подготовить всю документацию по зонам подтопления для определения источников финансирования, а также распорядился направить необходимых специалистов в Забайкальский край для анализа ситуации и разработки плана по профилактике выхода грунтовых вод.



По информации, представленной на совещании, запланировано строительство защитных дамб в Чите на реке Чита от моста по улице Ярославского до устья, на левом и правом берегах реки Ингода, реконструкция защитных сооружений на реке Чита от Ковыльной до Генерала Белика, возведение гидротехнических сооружений (ГТС) в Шилке на реке Кия, ГТС в Чернышевске на реке Алеур, ГТС в селе Малета.



- Так, дамбу длиной 15 километров возведут вдоль берега реки Кия в Шилке, 11-километровая дамба появится в Чернышевске для защиты от подтопления рекой Алеур, в краевом центре дамбы построят по берегам Ингоды и реконструируют на правом берегу Читинки, - рассказали специалисты регионального министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта.



Работа по подготовке к возведению дамб для защиты населённых пунктов от наводнений уже стартовала. По всем объектам объявлены электронные конкурсы на инженерные изыскания и строительство. Общая протяжённость инженерных сооружений составит почти 45 километров. Кроме того, в самом западном районе Забайкалья - Петровск-Забайкальском - уже в этом году начнётся строительство дамб по левому берегу реки Хилок в селе Могзон.



