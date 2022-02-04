В Улан-Удэ «тушили» 16-этажный дом





Пожарно-тактическое учение в здании повышенной этажности прошло в Улан-Удэ. Для тренировки выбрали 16-этажный жилой дом по улице Комсомольская.По замыслу учений возгорание произошло в одной из квартир на 12 этаже. Была проведена условная эвакуация более 80 жильцов, однако здание покинули не все. Прибывшие на место пожарные должны были найти пострадавших, оставшихся в здании, найти очаг возгорания и ликвидировать его.В ходе разведки помещений звенья газодымозащитной службы обнаружили двух мужчин, оказавшихся отрезанными от путей эвакуации. С применением спасательного устройства первый пострадавший был выведен на свежий воздух по лестничному маршу. Второго эвакуировали через окно 12 этажа с использованием пожарной автолестницы АЛ-50.Этажом выше был обнаружен манекен, имитирующий третьего пострадавшего, находящегося в бессознательном состоянии. По лестничному маршу его также вынесли на свежий воздух.Все пострадавшие были переданы врачам территориального центра медицины катастроф, привлечённых к учению.Спустя 40 минут «очаг» был ликвидирован на площади 50 квадратных метров.