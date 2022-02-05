Иркутск примет всероссийские соревнования по конькобежному спорту

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Принять участие могут все желающие



В Иркутске на стадионе «Труд» 12 февраля состоятся открытые всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей», в которых могут принять участие все желающие на любых моделях коньков.



Соревнования проводятся по шести возрастным группам: учащиеся с 1 по 2 класс, с 3 по 5 класс, с 6 по 8 класс, с 9 по 11 класс, а также мужчины и женщины 1996-2003 годов рождения и 1995 года рождения и старше. Для учащихся с 1 по 5 класс предусмотрена дистанция 50 метров, для остальных участников – 100 метров.



Всем желающим принять участие в соревнованиях «Лёд надежды нашей» необходимо зарегистрироваться в мандатной комиссии. Участникам соревнований необходимо предоставить в мандатную комиссию следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске от врача, полис страхования (оригинал) жизни и здоровья от несчастных случаев.



Мандатная комиссия по регистрации участников соревнований в Иркутске будет работать с 7 по 11 февраля в спортивной школе олимпийского резерва «Россия» с 10:00 до 18:00 часов, а также 12 февраля на месте старта с 8:30 до 11:00.



Победители и призёры в каждой возрастной группе награждаются медалями, грамотами и призами, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



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