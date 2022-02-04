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Росгвардеец из Бурятии участвует в конкурсе «Верны присяге

Росгвардеец из Бурятии участвует в конкурсе «Верны присяге
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Поддержать земляка могут все желающие

В преддверии Дня защитника Отечества издание «АиФ-Дальинформ» и Восточный округ войск национальной гвардии РФ проводят конкурс среди военнослужащих и сотрудников ведомства «Верны присяге».

Управление Росгвардии по Бурятии представляет заместитель командира роты батальона ОВО по Улан-Удэ капитан полиции Мэргэн Сандакжапов. В своей служебной деятельности он контролирует группы задержания на маршруте патрулирования, проводит инструктаж, обучает и оказывает практическую помощь молодым сотрудникам.

Мэргэн уроженец села Кижинга. Среднее образование получил в Кижинской средней школе имени Хоца Намсараева, в которой обучался с 1991 по 2001 год.

Срочную службу проходил в пограничных войсках Северо-Кавказского Краснознаменного военного округа Ахтынского пограничного отряда Республики Дагестан с 2004 по 2006 годы. Охранял государственную границу России с Республикой Азербайджан.


- За годы службы я познакомился с ребятами со всех уголков нашей страны – Татарстана, Калмыкии, Ингушетии. В нашем отряде служили москвичи, красноярцы. Из Бурятии был я один, – вспоминает Мэргэн Сандакжапов. – Со многими подружился, до сих пор поддерживаем связь. В 2018 году ездил в Ахтынский пограничный отряд, встречался с командирами, сослуживцами, которые там остались служить. От службы только хорошие воспоминания. Армейские навыки, умения пригодились и сейчас, на службе во вневедомственной охране.

По условиям конкурса, участники предоставили архивные фотографии со срочной службы или военных институтов, а также современные фотографии. Поддержать земляка можно, проголосовав за них на сайте «АиФ-Дальинформ» https://hab.aif.ru/society/aif-dalinform_nachinaet_fotokonkurs_verny_prisyage

Голосование завершится 21 февраля.

Росгвардия конкурс

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