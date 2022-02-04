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В Улан-Удэ провели межрегиональный конкурс роботов

В Улан-Удэ провели межрегиональный конкурс роботов
Общество,  Фото:pixabay.com
Победителей определили в 5 номинациях

В столице Бурятии прошёл открытый межрегиональный дистанционный конкурс инженерно-технического творчества «Свет! Камера! Мотор! Начали!». Участие приняли 28 команд 11 образовательных учреждений Улан-Удэ, Иркутска, Ангарска, Хабаровска, Северобайкальска, а также районов республики.

– Я уже не первый раз принимаю участие в конкурсах робототехники. В самом начале, конечно, было волнение, а сейчас уже нет. В основном все мысли о том, как можно из имеющегося придумать что-то новое и интересное, чего еще не было. Ну и очень любопытно, что представят на конкурс другие команды. Родители очень рады, что я занимаюсь робототехникой - вопрос с подарками на все праздники у нас решен. В последнее время это всегда ещё один конструктор, - рассказал воспитанник дома творчества Октябрьского района Улан-Удэ Артём Д.

Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, итоги конкурса в 5 номинациях распределились следующим образом.

В номинации «Animatic» участвовали работы по теме «Новый год и его традиции»:
1 место - Команда «Мой друг – компьютер» с проектом «Сагаалган», дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ;
2 место - Команда «Чудеса на виражах» с проектом «Чудеса под Новый Год», гимназия №8, г. Ангарск;
3 место - Команда «NoNam» с проектом «Как празднуют Новый Год в Китае», дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ.

Номинация «Robo-clip» собрала работы на тему конкурса «Новый год»:
1 место - Команда «Баяр» с клипом «Бубенцы», центр национальной культуры «Баяр», г. Северобайкальск;
2 место - Команда «Банда» с клипом «Дед Мороз», «IT-Cube», г. Северобайкальск;
3 место - Команда «Зимняя сказка» с клипом «Остановка «Новый Год», гимназия №8, г. Ангарск.

В номинации «Со3Dатель» участвовали работы на новогоднюю тематику:
1 место - Команда «КиберКиндер», дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ с проектом «Новогодняя обстановка»;
2 место - Команда «Артёмыч», центр детского технического творчества г. Иркутск с проектом «Пряничный домик»;
3 место - Команда «Ростик», Загустайская средняя школа, улус Тохой с проектом «Юрта».

В номинации «Robo-dance» было представлены работы на тему «Новый Год и его традиции»:
1 место - Команда «КиберКиндер», дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ с бурятским национальным танцем «Ёхор»;
2 место - Команда «КиберКиндер», дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ с новогодним танцем папуасов;
3 место - Команда «SmartCom5», средняя школа №27, г. Ангарск и танец под названием «Танец!».

Абсолютным победителем в номинации «Robo-театр» стала команда «Юные робототехники» с постановкой «Новогоднее чудо», дом детского творчества с. Кабанск.

По итогам «Народного голосования» большее количество лайков набрали следующие работы:
- Проект «Предновогодние будни Деда Мороза в России» (номинация «Animatic», дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ);
- Танец «SKY» (номинация «Robo-dance», дворец творчества г. Иркутск);
- Проект «Юрта» (номинация «Со3Dатель», Загустайская средняя школа, улус Тохой);
- Клип «Бубенцы» (номинация «Robo-Clip», центр национальной культуры «Баяр» г. Северобайкальск).
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