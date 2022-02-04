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В Бурятии сельском доме культуры не позаботились об инвалидах

В Бурятии сельском доме культуры не позаботились об инвалидах
Общество,  Фото:pixabay.com.
В дело вмешалась прокуратура

В Курумканском районе Бурятии прокуратура выявила нарушение закона о защите прав инвалидов в деятельности администрации муниципального образования – сельского поселения «Арзгун».

Установлено, что вход в здание сельского дома культуры не приспособлен для людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Имеющийся пандус не в полной мере соответствует требованиям закона, что препятствует обеспечению доступа в здание для этой категории граждан.

После прокурорской проверки в суд направлено исковое заявление с требованием обязать администрацию посёлка устранить нарушения законодательства о социальной защите инвалидов.

Суд требования прокуратуры удовлетворил. Органом местного самоуправления проводятся работы по устранению нарушений.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа. 
прокуратура

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