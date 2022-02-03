В Прибайкальском нацпарке сняли на видео играющих рысят

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- Эти кадры появились у нас в результате целенаправленной работы. То, что рысь с потомством есть на этой территории, мне и сотрудникам лесничества было давно известно по следам. «Отметился» в снегу ещё и самец. Столько особей на небольшой территории – признак того, что кормовой базы для них достаточна, - рассказал помощник директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Артур Мурзаханов.



Сотрудники нацпарка отмечают, что в фотозоне значительно прибавилось и зайцев, и кабанов, и сохатых с изюбрами. Это объясняется тем, что территория нацпарка была засеяна многолетними культурами кормовых полей, которые пришлись по нраву и вкусу его диким обитателям. Так, что есть большая вероятность, что звери будут встречаться туристам и фотографам в Малышкино.



- Это место – хорошая альтернатива для знакомства с природой Байкала вне изъезженных мест, - отметил Артур Мурзаханов.



Рысь обитает на всей территории Прибайкальского национального парка, включая остров Ольхон. Встретить осторожного зверя удаётся не часто. Ежегодно удается сделать всего пять-шесть серий снимков этих кошек. Общая численность рыси в Прибайкальском национальном парке оценивается в 20-25 особей.



Справка:



Прибайкальский национальный парк создан в феврале 1986 года, он простирается на 490 км вдоль байкальского побережья в Иркутской области — от посёлка Култук на юге до мыса Кочериковского на севере. Его площадь составляет 524,8 тыс. га — это самый протяженный национальный парк в России.



Прибайкальский национальный парк сохраняет уникальный растительный и животный мир, крупнейшее в Иркутской области собрание редких и исчезающих видов флоры и фауны.



Ландшафты парка разнообразны и живописны: это горные каменистые степи Приольхонья, населённые растениями-реликтами, песчаные дюны, соленые тажеранские озера, темнохвойные кедрово-пихтовые леса, тундра и галечные пляжи на побережьях.



Задача национального парка – сохранение уникальной природы Прибайкалья в условиях роста рекреационной нагрузки.





В объектив фотоловушки в Прибайкальском национальном парке попала игра маленьких рысят. Кадры с резвящимися малышами сделаны в Большереченском лесничестве, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».Котята играли в «фотозоне» - прямо на лесной дороге. Их весёлую возню прервала бдительная мама-рысь: она насторожилась из-за работы механизма фотоловушки и утихомирила своё потомство. Однако в кадр попали только усы мамы-рыси.