В заказнике Бурятии рассказали о работе инспекторов

Общество, Фото: пресс-служба Байкальского заповедника

Начало Белого месяца совпало со Всемирным днём водно-болотных угодий



2 февраля отмечался Всемирный день водно-болотных угодий. В Российской Федерации к ним относятся 35 водно-болотных угодий, расположенных на территории 21 субъекта федерации, общая площадь которых составляет более десяти миллионов гектар.



Территория Кабанского заказника в Бурятии была внесена в список водно-болотных угодий международного значения, на которые распространяется действие Рамсарской конвенции, в 1994 году. С 1996 года заказник входит в состав участка Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал». На территории заказника ведется охрана всех видов диких животных, в том числе водоплавающих и околоводных птиц озера Байкал и среды их обитания в дельте Селенги.



Старший государственный инспектор Байкальского заповедника Виктор Инешин каждый день объезжает южную часть заказника, где пасутся животные, чтобы убедиться в отсутствие следов непрошенных гостей:



– Прошлым летом уровень воды в дельте Селенги поднялся на 40-50 см выше обычного. Большинство островов ушло под воду. Животным крайне сложно было пережить полноводие. Обитавшая в границах заказника колония барсуков не выжила. Косули мигрировали на сопредельную территорию, а там местные охотники не оставили им шансов… Только здесь, на особо охраняемой природной территории, животным безопасно, – объясняет старший государственный инспектор.



Группы инспекторов, заступающих на дежурство, несут свою вахту неделями. Народ местный – из Байкало-Кудары и Степного Дворца. Виктор Инешин, в прошлом директор Байкало-Кударинской школы, лично подбирал инспекторов, многих из них знает ещё с той поры:



– Коллектив у нас ответственный, порядок на кордоне наводим сами, ребята работают с рвением, – подмечает старший инспектор. – Сейчас много внимания инспекторы уделяют контролю и надзору за рыбаками: имеются ли у них разрешения на посещение территории госзаказника, выданное администрацией заповедника на рыбную ловлю с удочкой. Использовать сети и жерлицы в заказнике запрещено. На дежурстве госинспекторы находятся круглосуточно, а если замечаем незаконный заезд, ищем нарушителей и ночью. За неделю, при патрулировании территории, инспекторы наматывают 600-650 км на автотранспорте.



Серьёзных нарушений стало меньше. Браконьеры знают, что снисхождения не будет.



– Охотники сейчас не те, – продолжает делиться наболевшим Виктор Инешин, – Прежние бережно относились к животному миру, понимая, что это ресурс, без которого не будет ни охоты, ни пропитания. Сейчас все больше охотников статусных, желающих развлечься, добыть зверя без всякой на то нужды. Приходилось встречать среди браконьеров людей в погонах, бравирующих своим положением и безнаказанностью. Однако этим нас не испугаешь.



Виктор Маслов в заказнике уже 14 лет. С детства тянулся к природе:



– У нас дядька штатным охотником был. Многому научил: следы животных различать, их повадки. Когда я стал государственным инспектором, эти знания, мне, конечно, пригодились.



Госинспекторы оказывают помощь и людям, и животным. У Селенги десятки проток, похожих одна на другую, из-за паводков русла проток меняются, вот люди и блуждают в поисках выхода. И животным, порой, требуется поддержка.



– Был случай, когда молодой орлан-белохвост не сумел оторваться от хатки ондатры и плюхнулся в воду, – вспоминает Виктор Маслов. – Взлететь не может, намок, вытащили его из воды, посадили на «домик» ондатры обсушиться, а через час проверили – улетел.



К прилёту орлана-белохвоста в заказнике готовятся заранее. Ежегодно в конце марта – начале апреля пары орланов возвращаются на Селенгу, чтобы вывести потомство, поставить птенцов на крыло, обучить охотиться. Беда в том, что ивы, растущие вдоль протоков, не выдерживают тяжёлых строений птиц. Гнезда орланы строят с размахом – прочные, глубокие на несколько лет вперед. Ежегодно ремонтируют, достраивают, но, случается, что гнезда проседают на ветвях и обваливаются. Чтобы избежать подобного, в заказнике ставят специальные башни-платформы. На высоте до четырёх метров располагается ровная площадка, где орлан, если захочет, сможет устроить себе жилище. Такое уже точно не упадёт в воду.



Всем приезжающим в дельту рыбакам, охотникам, туристам инспектора желают оставаться людьми: забирать с собою мусор и вести себя уважительно и с вниманием по отношению к природе. Об этом сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.



