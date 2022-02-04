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В Бурятии местами небольшой снег

В Бурятии местами небольшой снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ без существенных осадков

По данным Бурятского гидрометцентра, 3 февраля по республике переменная облачность, днём местами небольшой снег. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -11,-16, местами -21,-26.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура днём -14,-16.
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