В Улан-Удэ без существенных осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 февраля по республике переменная облачность, днём местами небольшой снег. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -11,-16, местами -21,-26.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура днём -14,-16.
В Бурятии местами небольшой снег
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