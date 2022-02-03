Учитель китайского языка Мэргэн Банзаров: «Люди думают, что молодой педагог – это фрик»



28-летний Мэргэн Банзаров любит много думать и рассуждать, как настоящий философ. Он современен, но верит в обычаи и потустороннее. Преподаватель китайского языка носит очки-хамелеон, модные костюмы, а ещё отлично ладит с детьми и студентами. Он рассказал «Байкал-Daily» о своей жизни и наблюдениях, о преподавателях китайского и взглядах на образование. Но к этим мыслям он пришёл не сразу, пришлось пройти большой путь.



В далёком прошлом маленького Мэргэна привлекала армия. Он очень хотел стать военным, но судьба подготовила парню совсем другой путь.



- Как получилось, что вы попали в Китай?



- Было три неудачных попытки поступить в военное. У меня уже надежда рухнула. Не военным, а кем ещё? И я от балды взял визитку делегации из Китая. Мама поддержала, и в итоге в начале лета я уже сидел в поезде «Москва – Пекин». По-китайски это будет тим-чунь, так сказать, ранняя, юная весна, там я её провёл. Но мне не понравилась система обучения. Друзей я там, конечно, завел, до сих пор общаемся, но учили нас только языку и ничему больше. Я уже с ума сходил, я просто там отупел. На общем совете с родителями мы решили, что пора обратно. Так я попал в иняз в наш БГУ.



- В БГУ к вам относились «по-особенному»?



- Мне было легче, чем остальным. Я уже, можно сказать, программу прошёл. Первое время говорили: «Ты кто такой? Мы тут учим-учим», но потом стало нормально. Я старался им помогать, а они мне, но уже в английском.



- Как вы казались в Питере?



- После БГУ я пошёл в армию и там-то уже понял, что это точно не моё. И я поехал в Санкт-Петербург поступать в магистратуру всё-таки. Там случилась «молодость 2.0», там случилось абсолютно всё. Романтика, голод, холод, работа на стройке, сессии, пересдачи. Вообще всё было. Это было прекрасно.



- Как удалось найти работу, связанную с языком?



- После окончания СПбГУ приближалась пандемия. Мне повезло, моя подруга, землячка, уходила в декрет. Она предложила заменить её в петербургской гимназии. С этого и началась моя педагогическая карьера. Но через год я вернулся и завёл семью. Правда, мы уже разводимся. Есть дочка, три года. Она живёт со мной.



- Вы обучаете её китайскому?



- Более эффективно это будет с шести лет. Не раньше. Пусть сначала выучит свой язык нормально. Можно с трёх лет детей завлекать, что есть и другой язык. Мультики включать, но не наседать. Надо самим пример показывать. Моя дочка сама учится у меня. Когда я веду онлайн-уроки, она за мной повторяет. Умеет считать до 10, здороваться, признаваться в любви, спрашивать, как дела и прощаться. И я её этому не учил. Она сидит и слушает, что я говорю на уроках другим детям.



- Вы работаете со студентами и пятыми-шестыми классом. С кем проще?



- Со студентами вопрос о дисциплине не стоит. А дети – это дети. С ними несколько ролей сразу выполняешь: аниматор, учитель, наставник, друг. Иначе пропадает мотивация. Из-под палки учить китайский, да и вообще учиться – дело не эффективное.



- Как студенты относятся к небольшой разнице в возрасте?



- Поначалу было: «Ты, чё, препод?». Они приняли меня за одногруппника. Говорю: «Здравствуйте, меня зовут Мэргэн Владимирович», а они: «А мы думали, что ты… вы…». Я сразу дал понять, как ко мне надо относиться, но мы всё равно иногда на равных - подшучиваем. Я не могу сказать, что я прямо старше, мудрее. Максимум я наставник.



- Какие методики в обучении используете?



- Для собственных методик нужен богатый опыт. Но у всех языков какие-то базовые методики. Я их придерживаюсь. Я просто примеры с новыми словами адаптирую под реалии детей. Например, слово «смотреть». «Дети, кто смотрел Моргенштерна?», и у них сразу вопли восторга, что я знаю, кто это и, соответственно, через это они запоминают, как будет «смотреть». Стараюсь яркие примеры приводить, чтобы отражались в памяти.



- Вы считаете себя уникальным преподавателем? Почему в инстаграм вы записаны как «Мега-лаоши»? (мега-учитель)



- Конечно нет. Даже Конфуций не считал себя великим. Я же даже не преподаватель, а лингвист и политолог, приходилось переучиваться на методику преподавания иностранного языка. А с инстаграмом всё просто. Мэргэн, если по-простому и «в доску свой» - это Мега. Некий каламбур, игра слов. И вроде мега- это «вау», а вроде наш, свой человек. Но это не значит, что я какой-то мегакрутой учитель, нет.









- Что вы думаете о изучении китайского в России?



- В советское время китайскому языку в школах совсем не обучали, только в очень крупных ВУЗах. Сейчас китайский язык практически во всех регионах России. Но он бесконечен во времени и пространстве, изучение иероглифов невозможно без предварительной подготовки по философии Китая, например. Сами носители крайне снисходительны ко всем нашим потугам показать, как хорошо мы знаем язык, потому что они понимают, что это невозможно. Поэтому подходы к изучению китайского языка должны быть основаны на одновременном изучении философии и истории. В условиях массовой школы при существующем распределении часов это невозможно. В вузах этому также не уделяется должного внимания. Отсюда идёт острый дефицит экспертов по Китаю.



- Вы хотите что-то сделать для улучшения?



- Но я хочу популяризовать профессию учителя. Хочу внести свою лепту в это дело, я же всё это прекрасно знаю и вижу эту ситуацию изнутри. Почему-то, когда люди, например, на встрече одноклассников говорят: «Я в полиции работаю», «Я врач, а ты кто?», а я преподаватель. Люди думают, что молодой учитель - это фрик какой-то. Я хочу поменять эту концепцию в глазах людей. Даже если платят немного, это благородная и модная профессия. Я хочу доказать, что так можно жить и это интересно.



Мэргэн Банзаров планирует осуществить свои планы до конца этого года, а затем сменить деятельность. Он хочет попробовать себя в журналистике, но обязательно свяжет это с китайским языком. Он говорит, что смена деятельности необходима ему в данный момент, но полностью бросать преподавание он не намерен.

