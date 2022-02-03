Адиса – третий ребёнок в семье
По традиции в первые дни праздника Белого месяца в Курумканском районе Бурятии чествуют первого малыша, родившегося в Новом году.
Первой в 2022 году в районе родилась девочка. Малышка появилась на свет 2 января, её вес при рождении составлял 4150 граммов, рост 56 см. В дружной, теперь уже многодетной семье Сергея и Елены новорожденная Адиса стала третьим ребенком. У неё уже есть два брата 14 и 12 лет.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией было решено чествовать первого ребёнка года в заочном формате. Семье новорождённой вручили поздравительный адрес с денежным сертификатом, а также первый государственный документ – свидетельство о рождении с памятным подарком. Об этом сообщает пресс-служба администрации Курумканского района.
В Бурятии поздравили первого малыша района
Общество, Фото:
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