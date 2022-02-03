По итогу трёх этапов спортсменка опередила восьмикратную чемпионку Паралимпийских игр
Уроженка Байкальска Варвара Ворончихина выиграла общий зачёт кубка мира международного паралимпийского комитета (МПК) по горнолыжному спорту. Финальный этап проходил с 27 по 30 января в шведском городе Оре.
В текущем спортивном сезоне состоялось три этапа кубка мира МПК. Первый этап проходил с 7 по 10 декабря 2021 года в Австрии, далее с 17 по 21 декабря состоялись соревнования в Швейцарии. В финальном этапе в Швеции Варвара Ворончихина завоевала две серебряные медали в гигантском слаломе и в супергиганте.
По итогу трёх этапов Варвара Ворончихина выиграла общий зачёт кубка мира, опередив восьмикратную чемпионку Паралимпийских игр Марию Боше. Всего по итогу трёх этапов у сборной команды России одна золотая, десять серебряных и две бронзовые медали.
Напомним, Варвара Ворончихина – кандидат в сборную команду для участия XIII Паралимпийских зимних играх, которые с 4 по 13 марта 2022 года состоятся в Пекине в Китае. Спортсменка является воспитанницей тренера областной спортивной школы «Сибскана» Юрия Пешкова, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Байкальская горнолыжница выиграла общий зачёт кубка мира
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