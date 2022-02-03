Байкальская горнолыжница выиграла общий зачёт кубка мира

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

По итогу трёх этапов спортсменка опередила восьмикратную чемпионку Паралимпийских игр



Уроженка Байкальска Варвара Ворончихина выиграла общий зачёт кубка мира международного паралимпийского комитета (МПК) по горнолыжному спорту. Финальный этап проходил с 27 по 30 января в шведском городе Оре.



В текущем спортивном сезоне состоялось три этапа кубка мира МПК. Первый этап проходил с 7 по 10 декабря 2021 года в Австрии, далее с 17 по 21 декабря состоялись соревнования в Швейцарии. В финальном этапе в Швеции Варвара Ворончихина завоевала две серебряные медали в гигантском слаломе и в супергиганте.



По итогу трёх этапов Варвара Ворончихина выиграла общий зачёт кубка мира, опередив восьмикратную чемпионку Паралимпийских игр Марию Боше. Всего по итогу трёх этапов у сборной команды России одна золотая, десять серебряных и две бронзовые медали.



Напомним, Варвара Ворончихина – кандидат в сборную команду для участия XIII Паралимпийских зимних играх, которые с 4 по 13 марта 2022 года состоятся в Пекине в Китае. Спортсменка является воспитанницей тренера областной спортивной школы «Сибскана» Юрия Пешкова, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

