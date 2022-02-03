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Алиса Жамбалова выиграла чемпионат Дальневосточного и Сибирского округов

Алиса Жамбалова выиграла чемпионат Дальневосточного и Сибирского округов
Общество,  Фото:страница Алисы Жамбаловой
Турнир проходит в Красноярске

Лыжница из Бурятии, мастер спорта международного класса Алиса Жамбалова стала победительницей чемпионата Дальневосточного и Сибирского федерального округов по лыжным гонкам. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии.

В индивидуальной гонке свободным стилем Алиса преодолела дистанцию в 10 км с результатом 27:23.9 времени, опередив главную соперницу на 25.3 секунды.

На турнире по лыжным гонкам, стартовавшем 2 февраля в Красноярске, более 210 спортсменов с двух федеральных округов соревнуются за медали в эстафетах и гонках - классическом и свободном стиле. Турнир завершится 6 февраля.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом сезоне Алиса Жамбалова не была включена в состав национальной сборной и не участвует в этапах Кубка мира. Пробиться на Олимпиаду в Пекине, которая стартует 4 февраля, Алисе не удалось.

В прошлых Олимпийских играх, что прошли в Южной Корее в 2018 году, бурятская лыжница принимала участие. Она пробежала четыре гонки, показав лучший результат в марафоне на 30 км – 15-е место.

спорт лыжные гонки Алиса Жамбалова

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