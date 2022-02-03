 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 февраля

02 февраля

Популярное

Власти Улан-Удэ заявили, что спортом занимается почти половина жителей

Власти Улан-Удэ заявили, что спортом занимается почти половина жителей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Согласно официальным подсчётам, число любителей ЗОЖ и спорта растёт

Более 202 тысяч человек, а это около 49,5% от общей численности жителей Улан-Удэ, систематически занимались физической культурой и спортом в 2021 году, об этом официально заявила администрация города.

По официальным подсчётам мэрии, число спортсменов и физкультурников за год выросло на 3,7%, или порядка 14 тысяч человек.

– Такое увеличение объясняется возросшей потребностью у горожан вести здоровый образ жизни, даже в домашних условиях в период пандемии, а также, благодаря вводу в эксплуатацию большого количества новых спортивных сооружений, – заявил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ Андрей Дзюбенко.

В 2021 году было затрачено более 500 млн рублей бюджетных средств всех уровней на спортсооружения в Улан-Удэ. Значительную сумму - 341,5 млн рублей пустили в строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 103 микрорайоне (первая очередь) и регионального центра единоборств.

В настоящее время в столице Бурятии располагается 526 спортивных сооружений, в 2020 году таких объектов было – 505. Из них: 150 спортзалов, 149 спортивных площадок по месту жительства, в том числе 37 хоккейных и 112 мини-футбольных, 48 футбольных полей с искусственным газоном.
спорт физическая культура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Власти Улан-Удэ заявили, что спортом занимается почти половина жителей
Власти Улан-Удэ заявили, что спортом занимается почти половина жителей
Общество, 03.02.2022
Согласно официальным подсчётам, число любителей ЗОЖ и спорта растёт
Спортсмен из Бурятии победил в бою на голых кулаках
Спортсмен из Бурятии победил в бою на голых кулаках
Общество, 03.02.2022
Представитель Бурятии достойно выступил на известной российской площадке Hardcore Fighting Championships
Горки в парках Улан-Удэ закрыли
Горки в парках Улан-Удэ закрыли
Общество, 03.02.2022
Дети, к возмущению улан-удэнцев, остались без любимой зимней забавы
В 100-х кварталах Улан-Удэ идёт массовый рейд по собакам
В 100-х кварталах Улан-Удэ идёт массовый рейд по собакам
Общество, 03.02.2022
Мобильные бригады проверяют правила содержания домашних животных в частном секторе
Жительница Бурятии осталась без жилья, в которой прожила более 30 лет
Жительница Бурятии осталась без жилья, в которой прожила более 30 лет
Общество, 03.02.2022
Женщина несколько лет не жила в квартире по договору соцнайма
В улан-удэнском роддоме родился малыш весом почти 5 кг
В улан-удэнском роддоме родился малыш весом почти 5 кг
Общество, 03.02.2022
В роддоме за месяц на свет появились 419 детей
В Улан-Удэ ищут хозяев для собаки, которую неизвестные пытались задушить
В Улан-Удэ ищут хозяев для собаки, которую неизвестные пытались задушить
Общество, 03.02.2022
Собака долго боялась людей, но сейчас адаптировалась
Россияне могут получить бесплатный гектар в Арктике
Россияне могут получить бесплатный гектар в Арктике
Общество, 03.02.2022
«Арктический гектар» выдают в шести регионах страны
Иркутские сурки отказались предсказывать приход весны
Иркутские сурки отказались предсказывать приход весны
Общество, 03.02.2022
Бай и Баклуша вместо этого обедали  
В Бурятии начальник пожарной части выиграл «Волгу»
В Бурятии начальник пожарной части выиграл «Волгу»
Общество, 03.02.2022
Автомобиль разыгрывал местный предприниматель
В Бурятии вновь выявили более 1600 заразившихся коронавирусом за сутки
В Бурятии вновь выявили более 1600 заразившихся коронавирусом за сутки
Общество, 03.02.2022
Очередной ковидный рекорд установлен в республике
В Улан-Удэ поймали и лишили свободы более 300 крупных собак
В Улан-Удэ поймали и лишили свободы более 300 крупных собак
Общество, 03.02.2022
Отлов собак идёт со значительным опережением графика
В первый день Сагаалгана жительница Бурятии отметила столетие
В первый день Сагаалгана жительница Бурятии отметила столетие
Общество, 03.02.2022
Дулмажаб Мыжитовна Николаева всю жизнь посвятила сельскому хозяйству

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^