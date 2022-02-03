Власти Улан-Удэ заявили, что спортом занимается почти половина жителей

Согласно официальным подсчётам, число любителей ЗОЖ и спорта растёт



Более 202 тысяч человек, а это около 49,5% от общей численности жителей Улан-Удэ, систематически занимались физической культурой и спортом в 2021 году, об этом официально заявила администрация города.



По официальным подсчётам мэрии, число спортсменов и физкультурников за год выросло на 3,7%, или порядка 14 тысяч человек.



– Такое увеличение объясняется возросшей потребностью у горожан вести здоровый образ жизни, даже в домашних условиях в период пандемии, а также, благодаря вводу в эксплуатацию большого количества новых спортивных сооружений, – заявил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ Андрей Дзюбенко.



В 2021 году было затрачено более 500 млн рублей бюджетных средств всех уровней на спортсооружения в Улан-Удэ. Значительную сумму - 341,5 млн рублей пустили в строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 103 микрорайоне (первая очередь) и регионального центра единоборств.



В настоящее время в столице Бурятии располагается 526 спортивных сооружений, в 2020 году таких объектов было – 505. Из них: 150 спортзалов, 149 спортивных площадок по месту жительства, в том числе 37 хоккейных и 112 мини-футбольных, 48 футбольных полей с искусственным газоном.

