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Спортсмен из Бурятии победил в бою на голых кулаках

Спортсмен из Бурятии победил в бою на голых кулаках
Общество,  Фото:Hardcore Fighting Championship
Представитель Бурятии достойно выступил на известной российской площадке Hardcore Fighting Championships

2 февраля появилось видео боя улан-удэнца Виталия Ананина под псевдонимом «Байкал» на известной профессиональной лиге кулачных боёв Hardcore Fighting Championships (18+). Его соперником был Вадим Вершинин под прозвищем «Метеорит» из Челябинска.

- Мастер спорта по боксу и финалист чемпионата России. Он пришёл на «Хардкор», чтобы продемонстрировать силу бурятского духа и зрелищные бои, - рассказал основатель и ведущий площадки Анатолий Сульянов

Бой завершился победой Ананина сокрушительным нокаутом во втором раунде. Это был уже второй бой «Байкала» на этой площадке, и оба вышли победными.


Уроженец Бурятии рассказал о своих будущих планах и чего он хочет достичь в рамках этой площадки.

- Планы у меня, конечно, забрать пояс в весовой категории 93 кг. Слышал о чемпионе в этом весе, но пояс будет мой, идём дальше, будем упорней готовиться, доказывать. Спасибо моей команде, моему кубинскому тренеру, который меня подготавливает к бою. Хочу передать привет моему родному краю, где я вырос – город Северобайкальск. Там я знаю, много кто за мной наблюдает, спасибо вам, - рассказал Ананин

Профессиональная лига кулачных боёв Hardcore Fighting Championships появилась в июне 2020 года на видеохостинге YouTube. За 1.5 года площадка набрала внушительную аудиторию в 2 миллиона подписчиков. За сутки полный выпуск, где дрался бурятский боец набрал 1,4 миллиона просмотров.
спорт кулачные бои

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