Спортсмен из Бурятии победил в бою на голых кулаках





2 февраля появилось видео боя улан-удэнца Виталия Ананина под псевдонимом «Байкал» на известной профессиональной лиге кулачных боёв Hardcore Fighting Championships (18+). Его соперником был Вадим Вершинин под прозвищем «Метеорит» из Челябинска.- Мастер спорта по боксу и финалист чемпионата России. Он пришёл на «Хардкор», чтобы продемонстрировать силу бурятского духа и зрелищные бои, - рассказал основатель и ведущий площадки Анатолий СульяновБой завершился победой Ананина сокрушительным нокаутом во втором раунде. Это был уже второй бой «Байкала» на этой площадке, и оба вышли победными.Уроженец Бурятии рассказал о своих будущих планах и чего он хочет достичь в рамках этой площадки.- Планы у меня, конечно, забрать пояс в весовой категории 93 кг. Слышал о чемпионе в этом весе, но пояс будет мой, идём дальше, будем упорней готовиться, доказывать. Спасибо моей команде, моему кубинскому тренеру, который меня подготавливает к бою. Хочу передать привет моему родному краю, где я вырос – город Северобайкальск. Там я знаю, много кто за мной наблюдает, спасибо вам, - рассказал АнанинПрофессиональная лига кулачных боёв Hardcore Fighting Championships появилась в июне 2020 года на видеохостинге YouTube. За 1.5 года площадка набрала внушительную аудиторию в 2 миллиона подписчиков. За сутки полный выпуск, где дрался бурятский боец набрал 1,4 миллиона просмотров.